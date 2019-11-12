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Mersin-evde 30 kilo esrar ele geçirildi

7 saat önce

Evde 30 kilo esrar ele geçirildiMersin'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Evde 30 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat çalışması yürütün ekipler, bir kişinin tadilat halindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 30 kilo esrar, bir hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu satışı için hazırlık yapan G.D., yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıkarken, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin-evde 30 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
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