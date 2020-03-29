Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor
6 saat önce
3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler Sahil şeridindeki boş parklar Parktaki sokak köpeği Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.
3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler
Sahil şeridindeki boş parklar
Parktaki sokak köpeği
Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:11 Kaynak: AA
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