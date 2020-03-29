Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin 'Evde Kal' çağrısına uyuyor - Son Dakika

Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor

6 saat önce

3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler Sahil şeridindeki boş parklar Parktaki sokak köpeği Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler

Sahil şeridindeki boş parklar

Parktaki sokak köpeği

Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Mersin Evde Kal çağrısına uyuyor

Atatürk Meydanı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:11 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız         
23:34
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık         
23:07
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı         
23:01
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi         
22:41
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
22:28
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi         
22:00
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4         
21:54
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi         
21:23
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi         
20:38
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi         
20:34
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım         
20:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var         
20:10
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi         
20:08
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi         
19:23
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi         
19:09
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak         
19:05
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi         
18:55
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:37
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu         
18:29
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti         
18:02
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu         
17:51
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 00:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]