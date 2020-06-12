MERSİN Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış - Son Dakika

MERSİN Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış

Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımışMERSİN'de 3 farklı evden televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklanan G.Y.'nin çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü ortaya çıktı.

Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış MERSİN'de 3 farklı evden televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklanan G.Y.'nin çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü ortaya çıktı. Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların beyanlarından yola çıkan ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen G.Y., gözaltına alındı. G.Y. tarafından satılmaya götürülen LCD televizyon ile daha önce sattığı 2 televizyon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. MİNİBÜSE ÇALDIĞI LCD TELEVİZYONLA BİNMİŞ G.Y. çaldığı LCD televizyon ile güvenlik kameralarına takıldı. Elinde çaldığı televizyon ile rahat tavırları dikkat çeken G.Y.'nin şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı

Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı

Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak