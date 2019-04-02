Mersin Farkındalık İçin Yürüdüler

Farkındalık için yürüdülerMersin'de 'Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeni ile otistik bireyler ve aileleri, katıldıkları yürüyüşte farkındalık yaratmak için mavi balon uçurdu.

Farkındalık için yürüdüler



Mersin'de 'Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeni ile otistik bireyler ve aileleri, katıldıkları yürüyüşte farkındalık yaratmak için mavi balon uçurdu.



Yürüyüş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ulu Cami önünde toplanan dernekler, özel okullar ve otistik bireyler ile aileleri 'Farkı fark et, kabul et, bizimle yürü', 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız?, 'otizm farklı bir açından dünyayı görmektir' ve 'Otizm farklılıktır' yazılı dövizler taşıdı.



Atatürk Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndan son buldu. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mavi balonlar uçurulurken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada toplumun otizim konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilincin çok önemli olduğunu söyledi.



Daha sonra yürüyüşe katılan çocuklar, ellerini çeşitli renklere boyayarak hazırlanan tuvale iz bıraktı.

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