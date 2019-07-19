Son Dakika Haberleri: MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı

1 saat önce

Festival, sürücülere muz ikramıyla başladıMersin'in Anamur ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, araç sürücülerine muz ikram edilmesiyle başladı.

Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı
Mersin'in Anamur ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, araç sürücülerine muz ikram edilmesiyle başladı.
Organizasyon kapsamında Bozdoğan Mahallesi ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde çevirme noktaları kuruldu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yardımcıları Ahmet Çetin ve Mehmet Tuğrul ile birlikte Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 karayolunu kullanan araç sürücülerini durdurup, Anamur'un meşhur muzundan ikram etti. Çevirme noktalarındaki görevlilerin yöresel kıyafetleri dikkat çekti. 2 TON MUZ DAĞITILDI
Festivalin tanıtımı kapsamında 2 ton muz dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kılınç, "Anamur ilçemizi hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıtma noktasında ciddi adımlar atmaktayız. Anamur sadece tarımla değil, turizm ve kültürü ile dünyaya tanıtılacak. Anamur'a daha fazla misafirin gelmesi için ciddi çalışmalarımız olacak" dedi.
MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı
Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:55:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]