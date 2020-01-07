Mersin fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, boğsak koyu'na yanaştı tekneler battı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, boğsak koyu'na yanaştı tekneler battı - Son Dakika

Mersin fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, boğsak koyu'na yanaştı tekneler battı

7 saat önce

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (3)Akdeniz'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı, 1 kişi de kayıp (3)

Akdeniz'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı. Gemilerin, şiddetli yağış ve fırtına yüzünden koya demirlendiği belirtildi. Taşucu Limanı'ndaki 3 balıkçı teknesi ise battı. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar yükselirken, selin sürüklediği ağaç parçaları da kıyıya vurdu. Bazı kişiler, sahildeki ağaç parçalarını yakacak olarak topladı.

Öte yandan Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıaydın İlkokulu ve Kırobası İlkokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

Mersin fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, boğsak koyu'na yanaştı tekneler battı

Taşucu Limanı, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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