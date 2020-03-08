MERSİN Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı - Son Dakika

Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı

MERSİN'de, çocukluk döneminde babasının kullandığı aracın sesinden korkan Zümral Gülşen (40), araç kullanmaya karşı oluşan fobisini yenip direksiyon eğitmeni oldu. Gülşen, 4 bin sürücüye eğitim vererek trafiğe çıkardı.

Mersin'de evli ve 2 çocuk annesi Zümral Gülşen, yıllar önce babasının kullandığı aracın sesinden korktuğu için araba kullanmaya karşı fobisi gelişti. Yıllar içinde bu fobiyi yenen ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 10 yıl önce direksiyon eğitmenliği yapmaya karar veren Gülşen, zamanla usta şoför haline geldi. Eğitmenlik sürecinin azimle geçtiğini vurgulayan Gülşen, "Bugüne kadar 4 bin kişiye yakın öğrencim oldu. Eskiden motor sesinden korkardım. Daha sonra babamı araç sürerken izledim, ne yaptığını öğrenmeye çalıştım. Araçlara olan ilgim öyle başladı. İyi araç kullandığımı fark eden bir aile dostumun tavsiyesi üzerine eğitmen olmaya karar verdim. 'Bu işi yaparsın demişti' bana ve 10 yıldır da yapıyorum. Günde yaklaşık 10 saat eğitim veriyorum" dedi.

'KADINLARIN TALEBİ ARTIYOR'

Direksiyon eğitimi almak isteyen kadınların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Gülşen, araç kullanan kadın sayısının önümüzdeki yıllarda hızla yükseleceğini söyledi. Talebin artmasından memnun olduğunu belirten Gülşen, "Bize daha çok ehliyeti olup da aktif araç kullanamayanlar, işe girmek isteyenler, çocuklarını okula götürüp getirmek isteyen kadınlar, ev hanımları başvuruyor. Araç kullanmaktan korkmasınlar. Onun yönetimi sizin elinizde. Siz ne isterseniz o onu yapar. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmaz. Öncelikle aracı tanımak lazım" diye konuştu.

'ÖZGÜVENİMİ KAZANDIM, TRAFİĞE ÇIKTIM'

Bir yıldır ehliyet sahibi olduğunu ancak trafiğe çıkmaktan korktuğunu kaydeden Zübeyde Altunkaya, "Kendi başıma trafiğe çıkıp araç kullanamıyordum. Tavsiye üzerine Zümral hoca ile tanıştım. Kendisinden 5 saatlik ders aldım ve üçüncü günde kendi başıma trafiğe çıktım. Zümral hocanın verdiği özgüvenle kendi aracımı kullanıp trafiğe çıkabiliyorum" dedi.

10 yıldır ehliyeti olduğunu ancak trafiğe çıkamadığını söyleyen Arafat Tuncel ise Zümral Gülşen'den ders aldıktan kısa bir süre sonra araç kullanmaya başladığını dile getirdi.