Son Dakika Haberleri: Mersin Freni Boşalan Tır, Araca Çarptı

Mersin Freni Boşalan Tır, Araca Çarptı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan TIR park halindeki iki araca çarptı, kazada TIR şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan TIR park halindeki iki araca çarptı, kazada TIR şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Mut - Karaman karayolu Mustafa Kemal Bulvarı eski Ermenek yol kavşağında park halindeki 70 AG 896 plakalı TIR'ın dorsesindeki un boşaltırken, bir anda hareket etti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, TIR şoförü Atilla Cüce, hareket eden TIR'ı durdurmak için koşarak araca binmesine rağmen TIR'ı durduramadı. TIR, market önünde bulunan park halindeki 42 FEL 82 plakalı araca çarparak durabildi. TIR'ın çarptığı araçlardan birisi kullanılamaz hale gelirken araçlardı kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Olayda yaralanan TIR şoförü Atilla Cüce, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ

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-TIR'ın gelmesi

-Şoförün koşması

-TIR'ın araçlara çarpması

-Genel ve detay

HaberMurat SÖZERİ-Kamera MUT(Mersin), (DHA)

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:05 Kaynak: DHA

Mut, Mersin, Güncel
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