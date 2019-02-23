Mersin Furkan Eymen Yürümek İstiyor

Furkan Eymen yürümek istiyorMERSİN'de, milyonda bir görülen çift kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldikten sonra 8 ameliyat geçiren 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik'in, yürüyebilmesi için Almanya'da bir ameliyat daha olması gerekiyor.

Furkan Eymen yürümek istiyor



MERSİN'de, milyonda bir görülen çift kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldikten sonra 8 ameliyat geçiren 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik'in, yürüyebilmesi için Almanya'da bir ameliyat daha olması gerekiyor. Gözyaşları içinde oğlunun kendisine koşacağı günlerin hayalini kuran anne Şeyma Yıldıztekin, Furkan Eymen'in tedavi masrafını karşılayamadıklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi.



Mersin'de yaşayan öğretmen Şeyma Yıldıztekin ile memur olan Semih Yıldıztekin'in tek çocukları Furkan Eymen, milyonda bir görülen tıp dilinde 'Tibial Hemimelia' olarak bilinen çift kaval kemiği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Doğduktan 4 ay sonra teşhis konan Furkan Eymen, geçen süre içerisinde 8 ameliyat geçirdi. Şeyma Yıldıztekin, oğlunun yürüyebilmesi için bacaklarından tekrar ameliyat olması gerektiğini, operasyonun da Almanya'da yapıldığını söyledi. Furkan Eymen'in yürümesi için 110 bin Euro'ya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yıldıztekin, gözyaşları içerisinde ameliyat masraflarını karşılamaya güçlerinin olmadığını, yetkililerden yardım istediklerini kaydetti.



DOKTORLAR ALINMASINI İSTEDİ, ANNESİ REDDETTİ



Doktorların anne karnında alınması gerektiğin söylemesine karşın, oğlunu dünyaya getirdiğini belirten Şeyma Yıldızçelik, "Anne karnında öğrendik Eymen'in bir rahatsızlığı olduğunu. Ayaklarında ve kemiklerinde bir eksiklik olduğunu ve alınması gerektiğini söylediler, ama biz onay vermedik. Anne karnındayken yoğun bir araştırma süreci geçirdik. O yorgunlukla 7 aylık dünyaya geldi. Yaklaşık 40 gün kuvözde kaldı, ama hayata tutundu. Eymen'in rahatsızlığı, anne karnındayken bize söylenenden çok daha ağır bir rahatsızlıktı. Çünkü ayaklarımızdaki ince kemiklerin olmadığını zannediyorduk, ama vücudun esas yükünü taşıyan ana kemikleri oluşmamış. Biz bunu doğduktan 4 ay sonra Adana'ya tedavi için gittiğimize öğrendik" dedi.



AMELİYAT İÇİN 110 BİN EURO GEREKİYOR



Oğlunun doğumundan bu yana 8 operasyon geçirdiğini anlatan anne Yıldıztekin, "Çocuğumuzun doğduğunda diz eklemi hiç oluşmamıştı. Ayakları tamamen içe dönüktü ve ayak uçları kalçasına değiyordu. Onun gerçekten bu hale gelebileceğini bile tahmin etmiyorduk. Yapılan 8 operasyon sonucunda kalçasından kemik alınıp diz yapıldı ve yapılan bu dizin ayaklarındaki ince kemikle birleştirilmesi ile Furkan Eymen'in yürüyebilir hale gelmesi sağlandı. Bu dünyada ilk kez Eymen'e uygulanan bir tedavi yöntemiydi. Bu şekilde bu kadar fonksiyonel yürüyebileceğini biz tahmin bile edemiyorduk. Şu an Furkan Eymen, ayaklarında ortez adı verilen yürüme cihazları iye yürüyor, ama bu bile bizim için dünyanın en güzel şeyi. Yurt dışında bize yardımcı olan doktora ulaştık. Yaklaşık 110 bin Euro istedi bizden. Geçmiş dönemde de istenilen parayı Mersin Valiliği ve yardımseverlerin katkıları ile toplamıştık. Sağ olsun çok yardımda bulunmuşlardı. Bu parayı toplayıp oğlumuzu bir an evvel ameliyat ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



Baba Semih Yıldızçelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesin yardımını istedi.

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