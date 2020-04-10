MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı - Son Dakika

MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

6 saat önce

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttıMERSİN'in Tarsus ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tedbirleri nedeni ile yapılan çağrıların ardından evde kalan vatandaşlara, Milli Takımın...

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tedbirleri nedeni ile yapılan çağrıların ardından evde kalan vatandaşlara, Milli Takımın ve Galatasaray'ın efsane ismi Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe'de gönüllü olarak, kapı kapı dolaşıp gıda paketi dağıttı.

Koronavirüs salgın nedeni ile hastalığının yayılmasını önlemek için çalışmalar sürerek, Tarsus Belediyesi ekipleri her gün 3 mahalleye kuru gıda, yaş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekiplerin gıda yardımını Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, futbolculuk döneminde soğukkanlı oyun stili nedeniyle 'Buz adam' lakabıyla anılan Ergün Penbe katıldı. Daha önce birçok yardım kampanyasında yer aldığını ancak bu şekilde sokak, sokak dolaşıp evlerin kapısını çalarak ilk kez vatandaşlara gıda paketi dağıttı. Karşılarında efsane futbolcu Ergün Penbe'yi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezlerken bu sıkıntılı günlerinde moral buldu.

Tosun Paşa filminin unutulmaz isimleri arasında yer alan Suphi karakteri ile Serferoğluları ailesinin bireyi rolünü oynayan ve Tarsus'ta yaşam süren Yeşilçam'ın emektar artisti Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görüp şaşıranlar arasında yer aldı.

2'nci Lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaparak, "Başımıza musallat olan bu virüs evde kalmayla, uzak temasla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı ancak böyle önleyebiliriz. Ona karşı savaş açtık, bu savaşı kazanmak adına yetkililer ne diyorsa göz ardı etmemek lazım 'Evde Kal' diyoruz. Bizim de bu kampanyada bir katkımız olsun diye geldik, mahalle mahalle dolaşıp gereken ihtiyacı olan insanlara ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum çok duyarlı bir iş sadece burada kalmamalı ülkemizin genelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacı olan insanlar var. Şu zorlu süreçte elimizi taşın altına koyup hep beraber çıkmamız gerekiyor, bunu da başaracağız inşallah" dedi.

Penbe, özellikle futbolun sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde sevildiğini kaydederek, "Böyle zorlu bir süreçte futbolun oynanmaması, herkesin evde kalması hakikaten sıkıcı bir olay ama bu da olabiliyormuş. Bunları da yaşamak varmış ama en az şekilde bunu atlatmak lazım. Galatasaray camiası da biliyorsunuz Fatih Hocamız da bu virüsle baş etti ve savaştı kazandı. Umarım lig başladığı zaman bomba gibi gelirler. 13 yıl Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu olarak tabi ki bu sene de Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyoruz ama önemli olan şu zorlu süreci, koronavirüsü atlatmak. Bence şampiyonluktan çok daha önemli, inşallah ülke olarak en az şekilde bunu atlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı

Ergün Penbe, Galatasaray, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:57:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]