Son Dakika Haberleri: Mersin Gemide Ele Geçen 615 Kilogram Kokainin 4 Şüphelisi Adliyede

Mersin Gemide Ele Geçen 615 Kilogram Kokainin 4 Şüphelisi Adliyede

47 dakika önce

Gemide ele geçen 615 kilogram kokainin 4 şüphelisi adliyedeMersin Limanı'na Ekvator Cumhuriyeti'nden gelen muz yüklü konteynerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 615 kilogram kokain ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüphel, adliyeye sevk edildi.

Gemide ele geçen 615 kilogram kokainin 4 şüphelisi adliyede

Mersin Limanı'na Ekvator Cumhuriyeti'nden gelen muz yüklü konteynerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 615 kilogram kokain ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüphel, adliyeye sevk edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce Mersin Uluslararası Limanı'nda ortak operasyon düzenlendi. Ekipler, Güney Amerika ülkesi olan Ekvator'dan gemi ile Mersin Limanına gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynerde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Tina' ve 'Odin'in de katılımı ile yapılan aramada, muzların arasına gizlenmiş 530 paket içerisinde toplam 615 kilogram kokain ele geçirildi. Ekvator Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelen kadar geçen 20 günlük sürede adım adım izlenen gemide ele geçen kokainin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen ikinci büyük yakalama olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan M.S.D., A.K., G.K. ve N.G. sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:20 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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