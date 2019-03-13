Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 7'den 70'e Herkese Spor Yaptırıyor

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "7'den 70'e Herkes İçin Her Yerde Spor" sloganı ile Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen tüm tesislerde ve okullarda genç yaşlı herkese, 20'nin üzerinde branşta spor yaptırıyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "7'den 70'e Herkes İçin Her Yerde Spor" sloganı ile Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen tüm tesislerde ve okullarda genç yaşlı herkese, 20'nin üzerinde branşta spor yaptırıyor.



Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri çatısında tesislerde devam eden spor kurslarına yenilerini ekleyip, okullarda eğitim gören öğrencilerin spor ihtiyacını gidermek ve Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmak amacıyla farklı branşlarda açtığı kurslarla kısa sürede 7'den 70'e herkese spor yaptırmaya başladı. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Özellikle 2013 yılında gerçekleştirilen Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapmasından sonra 'spor kenti' kimliğine kavuşan Mersin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kente yapılan spor yatırımları sayesinde birbirinden eşsiz tesisleri ile çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve engelli bireylerin sağlıklı biçimde spor yapabilmeleri için seferber oldu" denildi.



Bu çerçevede, İl Spor Merkezleri çatısında atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, dart, eskrim, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, satranç, step-aerobik, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında kurslar verildiği bildirildi. Ayrıca, okullarda bedensel ve görme engeliler için fiziksel aktivitelerin yanı sıra basketbol, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, okçuluk ve taekwondo branşlarında deneyimli antrenörler eşliğinde sportif eğitimler gerçekleştirildiği kaydedildi.



Spor tesislerinde vatandaşlar için açılan spor branşlarının çocuklar, gençler ve yetişkinlere hitap etmesi ile ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların kurslar haricinde de tesislerden faydalanabildikleri kaydedildi. - MERSİN

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