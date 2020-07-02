Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir görevine başladı - Son Dakika

Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir görevine başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Ökkeş Demir, görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Ökkeş Demir, görevine başladı. Demir, yeni normalleşme sürecisinde gençlik kampında bulunan gençlerle bir araya geldi.

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Son yapılan atamalarla Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Ökkeş Demir, çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında gençlik kampında bulunan gençlerle bir araya gelen Demir, onlarla sohbet etti. Mersin'de ekip arkadaşlarıyla birlikte çok güzel adımlar atacaklarını söyleyen Demir, "Çağlar boyunca Allah inancının hüküm ferma olduğu, zengin tarih sofrasında nice inancı iç içe ve bir arada misafir etmeyi bilmiş, bereketli topraklarıyla her daim Akdeniz'i ve dünyayı doyuran bir liman olan ve bütün gücünü içinde barındırdığı insanının gönül güzelliğinden ve sıcaklığından alan Mersin'i muhabbetle selamlıyoruz. Göreve başladığımız günün, böylesi manidar bir açılışa tevafuk etmesini de çok büyük bir mutlulukla karşıladığımı bilmenizi isterim. Zira buraya gelmeden evvel, memleketim Gaziantep'te dört sene boyunca vazifesiyle onurlandırıldığım bu kıymetli makamın en heyecan verici tarafı hiç şüphesiz tam da şu anda olduğu gibi gençlerle buluşuyor olmak, onların enerjisiyle hemhal olmak ve onların diriltici gücünden istifade etmektir. Bu istifade hiç mübalağa etmiyorum. Ekmek ve suda, balda ve kaymakta, değme sofrada yoktur. Gençlerle buluşmak, onların iç dünyalarına ve hayallerine konuk olmak ve dahası onların bu hayalleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak, bize tevdi edilen bu kıymetli makamın en can alıcı noktası ve aslında bizatihi yakıtı olagelmiştir. Çünkü gençlerin gözlerinden geleceğe doğru uzanan ışıklar fışkırmakta, bu ışıklar üzerinde yaşadığımız bu topraklara yansımakta ve geleceği aydınlatan bu ışıklar yarın görevi bizden devralacak gençlerin tasavvurları ve tahayyülleriyle şekil almaktadırlar" dedi.


"Gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var"


Gençlere her zaman destek verdiklerini ve bundan sonrada vereceklerini vurgulayan Ökkeş, "Onları destekliyor olmak, esasen memleketimizin ve dahi bütün dünyanın temeline münhasır bir hamledir. Bu desteği sadece gençlik merkezlerimizde ve spor tesislerimizde değil, onların hayallerinin uzanabileceği her ücraya taşımak için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu olsun. Sporun sadece spordan ibaret olmadığını, esasen sosyal becerilerin ve kültürel değerlerin coğrafya ve iklimle yoğrularak gençliği ve elbet sporu ortaya çıkardığını tecrübe ettik. Sportif başarının canhıraş bir madalya yarışından evvel birtakım insani vazifelerin inşasını barındırdığına şahit olduk. Dünyada şu vakte değin hiçbirimizin tecrübe etmediği devasa bir teknolojik devrimin içine doğan bu devrin insanının, yürüdüğü bu yeni yolda gençlerden başka imkanı ve feneri kalmamıştır. Evet, gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Bizi heyecana geçiren en büyük hadise belki de bu öğrenciliktir. Lakin gençlere de, bir zamanlar bu topraklara ekilen güzellikleri aktaracak olan da bizleriz. Bu sayede gelenek ile gelecek arasında çok güzel bir köprü bina edeceğimize inanıyoruz. Yunus Emrelerin, Hacı Bayramların, Mevlana Celaleddin Rumilerin, Hacı Bektaşi Velilerin sürdüğü yolu ve yola düşülen mısraları, işaretleri de gençlere göstermesek olmaz. Biz güzel işler yapmaya, gençlerle muhabbet etmeye, sporcularımıza imkanlar oluşturmaya, yani çalışmaya çalışmaya çalışmaya geldik. Niyetimiz hayır, Cenab-ı Allah'tan dileriz ki akıbetimiz de hayır olsun" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir görevine başladı - Son Dakika Spor
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