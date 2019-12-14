Mersin GİAD'a 'markalaşma' konuşuldu - Son Dakika

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) tarafından düzenlenen 'Mersin GİAD Akademi' toplantısında 'markalaşma' konusu ele alındı.



Toplantıya konuşmacı olarak katılan marka danışmanı Özel Oytun Türkoğlu, markalaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bizim en büyük hatamız markalaşmayı bilmiyoruz. Bizi diğerlerinden ne ayırır onu bilmemiz gerekiyor. Markamızı oluştururken bir alametifarikamız olacak. Türkiye'den dünya markası çıkmadı fakat bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Bir tane dünya markamız var THY, o da devletin markası. Fakat bu moralimizi bozmamalı. Türkiye'den marka çıkar. Eğer Türkiye'nin adı markalaşır, dünya markaları çıkarsa, Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm vatandaşın bundan çıkarı olur. İstersek yüzlerce marka yapabilir, dünyanın dört bir tarafında duyulabiliriz. Kilit nokta halka inmek" dedi.



"İyi bir marka oluşturmak istiyorsak o zaman iyi bir marka ismi bulmak zorundayız" diyen Türkoğlu, ulusal markalar kurmak için en başında marka ismini çok iyi belirlemek gerektiğini söyledi. Markalaşmada önce ismin belirlenmesi ardından güzel bir logo tasarımı yapılması gerektiğini kaydeden Türkoğlu, "Marka ve logonun hemen ardından önemli olan şey web sitesi. Geçtiğimiz yıl web sitesinden yapılan satışların yüzde 95'i mobilden gerçekleştirildi. Eğer web siteniz var fakat mobilde düzgün çalışmıyorsa satışınız zor. Dünya öyle bir hale geldi ki, 1 lira harcamayla dünyanın öbür ucundaki adama ulaşabilir, 100 bin lira bütçeyle dibimizdeki adama ulaşamayabiliriz. Doğru stratejiyle hareket etmek gerekiyor. Dünyanın geldiği yere madem geç kaldıysak, mevcut yerden yakalayalım. Pasta büyürse herkesin pastası büyür. Benim payım büyüsün diğerleri büyümesin mantığından vazgeçmeliyiz. Bunu bıraktığımız gün Türkiye tüm dünyada marka olur" ifadelerini kullandı.



Türkoğlu son olarak, yurt dışında 'Türkiye' denildiğinde kötü bir algı olduğunu ileri sürerek, "Bunu yıkmalıyız. Çin'den sonra gelen bir algımız var. Biz işimizi iyi yapan bir millet olmalıyız. Türk ismi kötü ürün üretir ismiyle anılıyor. Bundan vazgeçtiğimiz gün, Türkiye'den yüzlerce marka çıkar. Çay kaşığıyla tünel kazıyacağız ama yılmayacağız. Sosyal medya öyle bir imkan sağladı ki, Hakkari'nin bir köyünde internetin varsa fenomen olursun. Markanı duyurur, birde üstüne para kazanırsın. Sosyal medyadan dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Eğer iyi yönetir birde bütçe ayırırsanız, geri dönüşlerini alacaksınız. Bir marka oluşturalım, pazarlamasına yüklenelim, sosyal medyasını, tanıtımını iyi yönetelim dünya markası olması kaçınılmaz. Ne satarsanız satın, önce kendinizi satın. Kendi markamızı başkalarına en iyi anlatacak yolları bulmamız gerekiyor. Asıl bizim algılamamız gereken şey, insanların bir ürünü neden satın aldıklarını bulmak. Bunu çözerek pazarlamanın, satışın yollarını bulmuş oluruz. Bunu bulduğumuz anda başarıya ulaşırız. Hangi duyguya oynamamız gerektiğini iyi analiz etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Türkoğlu'na, konuşmasının ardından Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol tarafından teşekkür plaketi verildi. - MERSİN