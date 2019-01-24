Son Dakika Haberleri: Mersin Giad, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin Mersin'de de Kurulmasını İstiyor

Mersin Giad, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin Mersin'de de Kurulmasını İstiyor

1 saat önce

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin yerinde bir proje olduğunu belirterek, projenin ilk etapta Mersin'de de yapılmasını istedi.

Mersin Giad, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin Mersin'de de Kurulmasını İstiyor, System.String[]
Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin yerinde bir proje olduğunu belirterek, projenin ilk etapta Mersin'de de yapılmasını istedi.

Geleceğin teknoloji üreten bireylerinin yetiştirilmesi planlanan Deneyap Teknoloji Atölyesi projesi resmi olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması neticesinde ilk etapta 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulacak.

Projeyi değerlendiren Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin gençlerin kendilerini ispatlayacakları ve ülkenin teknoloji üretimi açığını kapatmak açısından önemli bir adım olduğunun altını çizdi. İzol, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile birlikte birçok gencimiz teknoloji üretimi, yazılım, robotik kodlama ve daha birçok alanda kendini ispatlama şansı bulacak. Devletimizin proje kapsamında 3 yıl boyunca bu alanda kendini yetiştirecek öğrencilerimizden herhangi bir ücret talep etmeyecek olması da mutluluk verici bir durumdur. Gençlerimizin, ülkemizi ileriye taşıyacak projelerinin her zaman destekçisi olacağımızı belirtir, projenin temellerinin atılmasını sağlayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve tüm birimlerine şahsım ve tüm iş dünyası adına teşekkür ederim" dedi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk etapta Mersin'de de yapılması gerektiğini Başkan İzol, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Türkiye'de 12 il belirlenmiş. Bu 12 il arasında Mersin'in de olmasını istiyoruz. Mersin'de kendini bu alanda yetiştirmek ve projelerini geliştirmek isteyen yüzlerce gencimiz var. Projenin başlangıç noktalarından biri de Mersin olursa 81 ilimize örnek olacağımızı düşünüyorum" İfadelerini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Mehmet Serkan, Mersin, Ekonomi
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