Son Dakika Haberleri: Mersin Giad, Tügik İş Zirvesi'ne Katıldı

Mersin Giad, Tügik İş Zirvesi'ne Katıldı

56 dakika önce

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİK Başkan Yardımcısı Mehmet Serkan İzol, GİAD Yönetimi ile birlikte TÜGİK İş Zirvesi 2019'a katıldı.

Mersin Giad, Tügik İş Zirvesi'ne Katıldı, System.String[]
Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİK Başkan Yardımcısı Mehmet Serkan İzol, GİAD Yönetimi ile birlikte TÜGİK İş Zirvesi 2019'a katıldı.

TÜGİK İş Zirvesi bu yıl da iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Antalya'da gerçekleştirilen zirveye, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, Başkan Yardımcısı Başar Erdem, Sayman Hakan Bayındır, TÜGİK YİK Üyesi Musa Çokgünlü ve Mersin GİAD üyeleri de katıldı.

İzol, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, TÜGİK tarafından her yıl düzenlenen bu toplantının üyeler adına büyük önem taşıdığını belirtti. İzol, "Her biri kendi işinin zirvesinde olan birçok iş insanının tecrübelerini paylaştığı bu toplantılarda edindiğimiz tecrübeler, iş hayatımızda olumlu edinimler kazanmamıza sebep oluyor. Bundan dolayı da TÜGİK İş Zirvesi'ni önemseyen bir yapıya sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki derneklerimizin üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantının üyelerimiz açısından oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Toplantı sonrasında Mersin GİAD adına Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bayındır'a, TÜGİK İş Zirvesi'ne olan katkılarından dolayı TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral tarafından plaket verildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

Mehmet Serkan, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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