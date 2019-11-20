Son Dakika Haberleri: Mersin GİAD üyeleri Ruanda Büyükelçisini ziyaret etti
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Mersin GİAD üyeleri Ruanda Büyükelçisini ziyaret etti

6 saat önce

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi, Ruanda Büyükelçisi H. L.Williams Nkurunzıza'yı Ankara'da ziyaret etti.

Mersin GİAD üyeleri Ruanda Büyükelçisini ziyaret etti, System.String[]

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) yönetimi, Ruanda Büyükelçisi H. L. Williams Nkurunzıza'yı Ankara'da ziyaret etti.


Bir dizi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve beraberindeki heyet, Ruanda Büyükelçisi Nkurunzıza'yı ziyaret ederek, Mersin iş dünyasıyla ilgili bilgi verdi, yapılabilecek işbirlikleri konularını görüştü.


Üyelerin yurtdışı bağlantılarını kuvvetlendirmek ve ihracatı artırmaya yönelik görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Mersin GİAD Başkanı İzol, "Ruanda Büyükelçisi Nkurunzıza'ya bizlere zaman ayırıp fikir birliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Bu tarz görüşmeler hem Mersin için hem de üyelerimizin yurtdışı bağlantılarını güçlü tutmak adına büyük önem taşıyor. İhracatımızın artması, dış pazardaki yerimizi daha yukarıya taşımak ve Mersin'in çıkarlarını gözetmek dernek olarak önceliğimizdir" dedi.


İzol, görüşme sonrasında Ruanda Büyükelçisi Nkurunzıza'yı, Mersin iş dünyası ile buluşturmak için kente davet etti. İzol'un davetini olumlu karşılayan Nkurunzıza, iş dünyası ile görüşmek için Mersin'e gelme sözü verdi. - MERSİN

Williams, Ankara, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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