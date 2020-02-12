Mersin GİAD üyelerinden Başkan Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin GİAD üyelerinden Başkan Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

Mersin GİAD üyelerinden Başkan Yılmaz'a ziyaret

6 saat önce

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol ve yönetim kurulu üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret etti.

Mersin GİAD üyelerinden Başkan Yılmaz'a ziyaret, System.String[]

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol ve yönetim kurulu üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret etti.


Ziyarette Toroslar Belediyesi'nin kent ile ilgili projeleri hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi alan GİAD üyeleri, kentte yapılacak olumlu projelerin her zaman destekçisi olduklarını söylediler. Mersin'in birliktelik gücüne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, "Toroslar Belediyemizin kente yaptığı ve yapacağı yatırımlar, iş dünyasını son derece heyecanlandırıyor. Başkanımızın genç ve dinamik görüşlerinin kentimize katma değer katacağından şüphemiz yok. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak kente yapılacak her türlü olumlu projenin destekçisi olacağız. Kentimizde elele vererek aşamayacağımız hiçbir sorun yokt. Proje odaklı çalışmaları, beyin fırtınası yaparak yürütmemiz gerekiyor. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde birleştirici güç olmayı kendimize görev edindik. Mersin GİAD, kentimizin dinamiklerini içinde bulunduran bir dernektir. Bu gücümüzü gerek proje gerekse yatırım bazında avantaja çevirmek asli görevimizdir" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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