Mersin gişelerinde "yasak sakinliği" - Son Dakika
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Mersin gişelerinde "yasak sakinliği"

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ilde giriş-çıkış yasağı kararının ardından Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ilde giriş-çıkış yasağı kararının ardından Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.

Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe koyulan giriş-çıkış yasağı uygulamasıyla kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda yoğunluk azaldı.

Mersin gişelerinde yasak sakinliği

Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:37 Kaynak: AA

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