Mersin gişelerinde "yasak sakinliği"
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ilde giriş-çıkış yasağı kararının ardından Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ilde giriş-çıkış yasağı kararının ardından Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe koyulan giriş-çıkış yasağı uygulamasıyla kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda yoğunluk azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:37 Kaynak: AA
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