Mersin Gittigidiyor'da Mobil Alışverişini Artırdı

ticaret sitesi GittiGidiyor'da mobil alışverişi en çok artıran ikinci şehirler arasında Mersin de yer aldı.

E-ticaret sitesi GittiGidiyor'da mobil alışverişi en çok artıran ikinci şehirler arasında Mersin de yer aldı.



GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, yaptığı açıklamada, 2018'i yüzde 40 büyümeyle kapatan e-ticaret sitesi GittiGidiyor'da kullanıcıların her 10 alışverişten 6'sını mobilden gerçekleştirdiğini belirtti.



Mersin'in platformda mobil alışverişi en çok artıran şehirler arasında Denizli ve Hatay'la beraber ikinci sırada yer aldığını bildiren Fedar, toplam satış hacminde mobilin payının yüzde 50 seviyesine ulaştığını aktardı.



Akıllı telefon kullanımındaki artışın alışverişte kullanıcı alışkanlıklarına yön verdiğini ifade eden Fedar, kullanıcılar her 10 alışverişten 6'sını mobilden yaptığını, mobil alışverişin önceki yıla göre en çok arttığı şehirler arasında Mersin, Denizli ve Hatay'ın ikinciliği paylaştığını bildirdi.



Kullanıcıların geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yaptıklarını belirten Fedar, 2018'de GittiGidiyor'un mobil satış hacminin bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığını, toplam satış hacminde mobilin payının yüzde 50'ye ulaştığını kaydetti.

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