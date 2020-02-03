Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi - Son Dakika

Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

6 saat önce

Gribal enfeksiyona limon tavsiyesiMERSİN'de olduğu gibi son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden gribal hastalıklar için limon tüketimi tavsiye edildi.

Gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

MERSİN'de olduğu gibi son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden gribal hastalıklar için limon tüketimi tavsiye edildi.

Limon üretimini yapan çiftçileri bahçelerinde ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, burada üreticilerle sohbet ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tollu, Erdemli ekonomisinin can damarı limonun önemine değindi.

C vitamini deposu olarak da bilinen limonun, başta gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu olarak insan sağlığında önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Tollu, "Uzmanların tespitlerini duymuşsunuzdur, özellikle Çin'de yayılan bu enfeksiyona karşı limonun gerçekten çok ciddi bir çare olduğu, limonun bir dezenfektan olduğu ve tüketildiğinde gribal hastalılara yakalanma riskini azalttığını hepimiz biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, limonun dünyada daha da fazla tüketileceği ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir girdi sağlayacağı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu da Erdemli'de hem üreticilerimiz için hem çiftçilerimiz için ciddi bir kazanım olacak; hem de ülke ekonomisi için ciddi bir döviz kapısı olacak" dedi.

Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

Mükerrem Tollu, Erdemli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:05 Kaynak: DHA
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