MERSİN Gülnar'da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldı - Son Dakika

Gülnar'da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ilaçsız ve gübresiz doğal ortamda kıraç arazide yetiştirilen yeşil mercimek hasadı yapıldı.

İçerdiği vitamin ve mineraller yardımıyla metabolizmayı destekleyen, vücudun zinde kalmasını sağlayan, aynı zamanda folik asit kaynağı olmasının yarı sıra kalp rahatsızlıklarında, osteoporozda ve hamileliği destekleyen doğal yeşil mercimek Gülnar ilçesine bağlı Kayrak Mahallesi'nde sezonun ilk hasadı yapıldı.

Yıllardır ilaçsız ve gübresiz olarak mercimek yetiştiren çiftçi Zekeriya Eğri, "Bölgemizde yeşil mercimek ekimi yıllarca yapılmakta olup tamamen doğal olarak yetiştirilmektedir. . Mercimeklerin samanını ise hayvanlarımız için çok faydalı olduğu için yem olarak kullanıyoruz. Bu yılda çok şükür hasadımız bereketli" dedi.

Çiftçi Ahmet Koç da, yeşil mercimeği doğal tohumdan elde ederek, yıllardır geleneksel yöntemle ekim ve hasat yaptıklarını dile getirdi.