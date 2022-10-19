Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin sağlık turizm gelirleri yüzde 900 artırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin sağlık turizm gelirleri yüzde 900 artırıldı

19.10.2022 11:40

Gelen son dakika haberlerine göre Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, son iki yılda üniversite hastanesinin sağlık turizm gelirlerini yüzde 900 artırdıklarını belirterek, "Sağlık turizmini çok önemsiyoruz, birçok ülkeden, Amerika'dan bile hastamız var.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, son iki yılda üniversite hastanesinin sağlık turizm gelirlerini yüzde 900 artırdıklarını belirterek, "Sağlık turizmini çok önemsiyoruz, birçok ülkeden, Amerika'dan bile hastamız var. Sağlık turizminin çok daha gelişmesi için üzerine gitmemiz gerekiyor." dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) geleneksel aylık toplantısına konuk olan Özkan, 24 fakültesi, 51 merkezi, 70 bine yakın öğrencisi, 3300 öğretim üyesi ve 5 bin personeli olan bir üniversite olduklarını söyledi.

Üniversitenin 40, Tıp Fakültesinin ise 50 yaşında olduğunu dile getiren Özkan, göreve geldiğinde üniversitenin şehirden kopuk olduğunu gördüğünü ve buluşturmak için buna dönük çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Özkan, üniversite hastanesi olarak salgın sürecinde iyi bir sınav verdiklerini, 2020'de göreve geldiklerinde tıp fakültesinin 770 milyon lira borcu olduğunu, tasarruf tedbirleri ve gelirleri artırarak 100 milyon liraya kadar düşürdüklerini vurguladı.

Göreve geldiğinde sağlık turizmiyle ilgili ortada bir şey olmadığını anlatan Özkan, "Üniversite hastanemizin sağlık turizminden gelen katkıyı yüzde 900 artırdık. Bu yetmez. Bunu hep beraber artıracağız. Mevzuatta bazı sıkıntılar var, aşmamız gerekiyor. Sağlık turizminin sadece üniversiteye değil bunun turizme, taksiciye, kente faydası var. İş dünyası ile bunu hep beraber yapalım. Sağlık turizmini çok önemsiyoruz, birçok ülkeden, Amerika'dan bile hastamız var. Sağlık turizminin çok daha gelişmesi için üzerine gitmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay organ ve kanser aşısı çalışmaları

Sağlık turizmi için Türkiye'de akredite olan ilk 6 üniversiteden biri olduklarını vurgulayan Özkan, bunun diplomalarının tüm dünyada geçerli olacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Özkan, yapay organ ve kanser aşısı için çalışmalarının olduğunu, bunun için 300 milyon liralık destek aldıklarını, merkezin hızla ilerlediğini ve gelecek sene Türk tıbbı için güzel haberler vermek istediklerini anlattı.

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı da üniversite ve iş dünyasının birbirinden kopuk olmaması gerektiğini, rekabetçi ortamda üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin sağlık turizm gelirleri yüzde 900 artırıldı - Son Dakika

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