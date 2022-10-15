Mersin gündem haberi: Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Mersin gündem haberi: Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı

15.10.2022 10:38
Mersin gündem haberi: Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı

Gelen Mersin haberine göre Anamur ilçesinde kadın üreticilere 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla avokado fidanı dağıtıldı.

Anamur ilçesinde kadın üreticilere 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla avokado fidanı dağıtıldı.

Anamur Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kadın üreticiler ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikte kadın üreticilere 3 binin üzerinde avokado fidanı dağıtıldı.

Fidanları belediye tarafından ürettiklerini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Dağıttığımız bu fidanlar 2 yıl önce başlattığımız 'Çekirdeği Getir Fidanı Götür' projesinin ürünleri. Vatandaşlardan topladığımız binlerce avokado çekirdeğini belediyemizin bitki üretim serasında toprakla buluşturarak fidan haline getirdik. Bugün bu fidanları ücretsiz olarak sizlere dağıtıyoruz. Fidanlarımız birkaç yıl içerisinde bazılarımızın mutfak masraflarının bir kısmını karşılayacak, bazılarımızın da çocuğunun harçlığı olacak."???????

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Kaynak: AA

Anamur Belediyesi, Hidayet Kılınç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi: Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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