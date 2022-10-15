"Dağıttığımız bu fidanlar 2 yıl önce başlattığımız 'Çekirdeği Getir Fidanı Götür' projesinin ürünleri. Vatandaşlardan topladığımız binlerce avokado çekirdeğini belediyemizin bitki üretim serasında toprakla buluşturarak fidan haline getirdik. Bugün bu fidanları ücretsiz olarak sizlere dağıtıyoruz. Fidanlarımız birkaç yıl içerisinde bazılarımızın mutfak masraflarının bir kısmını karşılayacak, bazılarımızın da çocuğunun harçlığı olacak."???????

Kaynak: AA

Anamur Belediyesi, Hidayet Kılınç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem haberi: Anamur'da kadın üreticilere avokado fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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