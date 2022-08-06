Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika
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Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

06.08.2022 14:09
Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

Mersin haber: Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesindeki kurs merkezinde eğitim alarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesindeki kurs merkezinde eğitim alarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Tollu, yazılı açıklamasında, belediyenin açtığı kurs merkezinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerden 102'sinin fen lisesi kazandığını bildirdi.

Kurs merkezinin başarı oranının yüzde 80 olduğunu ifade eden Tollu, sınavda başarılı olan öğrencileri kutladı.

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Kaynak: AA

LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika
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