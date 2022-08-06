Kurs merkezinin başarı oranının yüzde 80 olduğunu ifade eden Tollu, sınavda başarılı olan öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA

LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.