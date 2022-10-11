İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından söz konusu mahallede yapılan incelemede, 1 köpeğin ve 2 kedinin telef olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Toroslar, Kepirli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem haberi: Mersin'de 1 köpek ve 2 kediyi zehirlediği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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