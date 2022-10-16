Bir süre denizde ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti. Hortumu gören balıkçılar, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizde hortum oluştu - Son Dakika

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