Denizde hortum oluştu - Son Dakika
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Denizde hortum oluştu

16.10.2022 14:08

Mersin'de denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'de denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Bir süre denizde ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti. Hortumu gören balıkçılar, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde hortum oluştu - Son Dakika

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