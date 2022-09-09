Mersin gündem haberi: Mersin'de orman yangını (1)

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hebilli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye 4 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Mersin 'in Gülnar ilçesinde 7 Ekim'de çıkan ve 29 saatte söndürülen orman yangınında ilk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüştü.

Kaynak: DHA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

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