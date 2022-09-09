Mersin gündem haberi: Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika
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Mersin gündem haberi: Mersin'de orman yangını (1)

09.09.2022 16:12
Mersin gündem haberi: Mersin'de orman yangını (1)

Gelen Mersin haberine göre MERSİN'in Akdeniz ilçesinde orman yangını çıktı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hebilli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye 4 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 Ekim'de çıkan ve 29 saatte söndürülen orman yangınında ilk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüştü.


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MERSİN' DE ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR MERSİN' DE ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR Mersin'deki orman yangınında yaralananların tedavisi sürüyor Mersin'deki orman yangınında yaralananların tedavisi sürüyor
Kaynak: DHA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi: Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin gündem haberi: Mersin'de orman yangını (1) - Son Dakika
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