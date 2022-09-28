Son dakika haberi | MERSİN'DE PKK / KCK OPERASYONU 30 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
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Son dakika haberi | MERSİN'DE PKK / KCK OPERASYONU 30 GÖZALTI KARARI

28.09.2022 08:59

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de terör örgütü PKKKCK soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

MERSİN'de terör örgütü PKKKCK soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. PKKKCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş ve bazı şüpheliler gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar da sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Halkla İlişkiler, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MERSİN'DE PKK / KCK OPERASYONU 30 GÖZALTI KARARI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MERSİN'DE PKK / KCK OPERASYONU 30 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
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