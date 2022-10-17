Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 52 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahte içki ve gümrük kaçağı alkol ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hafta sonları için ilçe dışındaki yayla ve mahallelere giden vatandaşlara sahte içki ve gümrük kaçağı alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Tarsus Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, ilçedeki 7 işletmede arama yapıldı.

İşletmelerde 52 litre sahte içki ile 1460'ı doldurulmuş 3 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 238 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Denetimlerde şüpheliler B.Ö, S.D, A.D, A.T, A.Z, A.D, N.U. ve A.Ö. gözaltına alındı.