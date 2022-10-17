Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı

17.10.2022 16:02
Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 52 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 52 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahte içki ve gümrük kaçağı alkol ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hafta sonları için ilçe dışındaki yayla ve mahallelere giden vatandaşlara sahte içki ve gümrük kaçağı alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Tarsus Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, ilçedeki 7 işletmede arama yapıldı.

İşletmelerde 52 litre sahte içki ile 1460'ı doldurulmuş 3 bin 460 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 238 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Denetimlerde şüpheliler B.Ö, S.D, A.D, A.T, A.Z, A.D, N.U. ve A.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin gündem haberi | Mersin'de sahte içki satışına yönelik denetimde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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