Mersin gündem haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin gündem haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

09.09.2022 10:22
Mersin gündem haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

Mersin haberi: MERSİN'de, sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında, 60 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan sevk ve idare etti. 1500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 111 adreste arama yapıldı, 60 şüpheli ise gözaltına alındı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, helikopter ve dron ile havadan destek verildi.


YORUMLAR
500
Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:03 Kanalda cesedi bulunan genç kızın 18 yaşındaki Yaren olduğu belirlendi
09:52 Eşini taciz eden adamı araçla ezerek metrelerce sürükledi! Yaralanan tacizci daha sonra kadının akrabaları tarafından sopalarla darbedildi
09:49 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor
09:45 Megan gelmedi! Kraliyet unvanlarını bırakıp eşinin peşinden giden Harry'nin Balmoral Kalesi'ne giriş görüntüleri ortaya çıktı
09:13 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel yurt ücretlerine zam sınırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
08:28 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle bir tarih kapandı! Kate Middleton'ın yeni unvanı prenses oldu
08:24 CHP'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 10:28:53. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin gündem haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement