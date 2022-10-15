Mersin gündem haberi: Mersin'de yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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Mersin gündem haberi: Mersin'de yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

15.10.2022 15:59

Mersin haberleri: Mersin'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Mersin'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerinde sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneğinin çağrısıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bir araya gelen Ukraynalılar, ellerinde döviz ve pankartlarla Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

Türk ve Ukrayna bayraklarıyla protestoya katılanlar, çeşitli sloganlar atıp Ukrayna milli marşını okudu.

Yanlarında çocuklarıyla protestoya gelen bazı kadınlar da gözyaşlarını tutamadı.

Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galyna Veselukha, ülkelerinden uzakta olmalarına rağmen acılarının giderek arttığını söyledi.

Savaşın bir an önce sona ermesini dileyen Veselukha, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız hala orada. Bu acı azalmıyor, çünkü savaş devam ediyor. Son zamanlarda Ukrayna'nın birçok kentine çok sayıda roketler düştü. Özellikle Kiev'de sonsuz acıya şahit olduk. Avrupa'nın ortasında korkunç şeyler oluyor. Sivil insanların ve çocukların ölmesini istemiyoruz."

Grup, basın açıklamasının ardından savaşta hayatını kaybedeler için saygı duruşunda bulundu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Mersin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi: Mersin'de yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika

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