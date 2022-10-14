Mersin gündem haberi: Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika
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Mersin gündem haberi: Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı

14.10.2022 10:20

Mersin haber: Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Dörtler mevkiinde yeni yapılan sıcak asfalta bırakılarak ölüme terk edilen 7 yavru köpekten 5'i, Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Dörtler mevkiinde yeni yapılan sıcak asfalta bırakılarak ölüme terk edilen 7 yavru köpekten 5'i, Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yavru köpeklerin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tarsus'ta Dörtler mevkiinde 7 yavru köpeğin yeni yapılan sıcak asfalta çuvalla bırakılarak ölüme terk edildiğini gören vatandaş, Tarsus Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine giderek sıcak asfalta bulanmış halde olan köpekleri alarak hayvan bakım evine getirdi. Kötü durumda olan köpekler için yoğun çaba harcayan veterinerler, yaralı köpekleri tedavi altına aldı. 7 yavru köpekten 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, 5 tanesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediyesi Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, "Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Sabah saatlerinde çok üzücü bir ihbar aldık. 7 köpeğin sıcak asfalta çuvalla, canice ölüme terk edildiğini öğrendik. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak direkt olay yerine intikal ettik. Vatandaşların yardımı ile köpekleri ziftli bir şekilde merkezimize getirdik ve ilk müdahaleleri yaptık. 7 köpekten 5 tanesinin hayatını yoğun çaba sarf ederek kurtardık. Olay yerinde ilk müdahalemizi gerçekleştirerek köpekleri direkt barınağımıza getirdik. Şu an 5 köpeğimizin sağlık durumları müdahalelerimizin ardından iyi" dedi.

Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tehneldere, "Köpekler rehabilitasyon alanımızın içinde, burada kontrolümüz altında. Olay faili meçhul ve kolluk kuvvetleri de gerekli araştırmaları yapmaktadır. Vatandaşlar bu gibi durumlarda 153 Tarsus Belediye ihbar hattına müracaat edebilirler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberi: Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

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