Silifke Belediyesince 2023 bütçenin görüşüldüğü ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok başkanlığındaki toplantı, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya sunulan 643 milyon liralık 2023 mali yılı bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan Altunok, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, ilçedeki hizmetlerin süreceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Mersin gündem haberi: Silifke Belediyesinin 2023 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika