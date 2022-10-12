Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek - Son Dakika
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Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek

12.10.2022 13:54

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mersin ve Antalya arasında yapılacak olan Akdeniz Sahil Yolu projesi tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği proje sayesinde 12 saatlik yolun 6 saate kadar inmesi bekleniyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadüğün hizmete açılacağını ifade etti.

Mersin ve Antalya arasında yapılması planlanan17 milyar TL' lik Akdeniz Sahil Yolu projesinin yapımı devam ediyor. Proje sayesinde bölgenin ulaşım ve turizm ağının artması bekleniyor.

28 TÜNELDEN 16'SININ İNŞAATI TAMAMLANDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu projesinin son hali hakkında bilgi verdi. Pehlivan, bu yıl 3 tünel ve 1 viyadüğün hizmete açılacağını belirtti. Mersin-Antalya yolunun yaklaşık 500 kilometre olduğunu dile getiren Pehlivan, bu 500 kilometrenin 264 kilometresinin Mersin sınırları içerisinde yer aldığını ifade etti.

Proje kapsamında bugüne kadar toplamda 196,5 kilometre bölünmüş yol yapıldığını hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti: "Proje içerisinde 28 tünel var, bu tünellerin 16'sının inşaatı tamamlandı. 10 tünel vatandaşların hizmetine açıldı. Yine bu projede 16 viyadük var. 16 viyadüğün 5'i tamamlandı, 2'si hizmete açıldı. Bu yol tamamlandığında 264 kilometre olan yol 30-35 kilometre kısalmak suretiyle 228 kilometreye inecek. Bu da zamandan yaklaşık 2 saat avantaj ve tasarruf elde etmek anlamına geliyor. Tüneller duble şekilde açılıyor. Toplam uzunluğu 76 kilometre. Viyadüklerin uzunluğu da yine gidişli gelişli duble olarak düşündüğünüz zaman 10 kilometrenin üzerinde."

BİRKAÇ YIL İÇİNDE YOLUN TAMAMI BİTİRİLECEK

Pehlivan, yol güzergahının yüzde 17'sinin tünellerden, yüzde 3'ünün de viyadüklerden oluştuğunu söyledi.

Güzergahın Mersin sınırının son etabı olan Anamur- Gazipaşa arasındaki 11-12 kilometrelik yolun ihalesinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını hatırlatan Pehlivan, "Orada da 7 tünel, 6 viyadük bulunuyor. Yakın zamanda orada şantiye kurulup çalışmalar başlayacak. Birkaç yıl içerisinde yolun tamamı bitirilecek." diye konuştu. Pehlivan, bu yolun tamamlanmasıyla turizmin daha da hareketleneceğini belirtti.

12 SAATLİK YOL 5 SAATE İNECEK

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Bu yıl itibarıyla 3 tünelimizi T6, T7 ve T8 tünellerimizi, bir viyadüğümüzü hizmete açıyoruz. Nükleer santralin olduğu Büyükeceli'deki viyadükte, malumunuz santralde 26 bin kişi çalışıyor. Orada viyadükle geçmek suretiyle altta da akıllı kavşak ve yol bağlantılarıyla orada müthiş rahatlık sağlıyor. 1-2 ay içerisinde orası da trafiğe açılacak. Bu 3 tünel ve bir viyadükte yolun standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı. Pehlivan, bu projenin tamamlanmasıyla Mersin-Antalya arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 5 saate inmesinin öngörüldüğünü, bunun da hem zamandan hem de yakıttan büyük tasarruf sağlayacağını kaydetti.

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17 milyarlık dev projede 3 tünelle bir viyadük daha bu yıl açılıyor 17 milyarlık dev projede 3 tünelle bir viyadük daha bu yıl açılıyor İlk defa görüldü! Zehirli balık Akdeniz sularına yerleşti İlk defa görüldü! Zehirli balık Akdeniz sularına yerleşti
Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek - Son Dakika
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