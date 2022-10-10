Mersin gündem haberleri: Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin gündem haberleri: Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi

10.10.2022 09:52
Mersin gündem haberleri: Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi

Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Alataş Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 bronz sikke ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Mersin, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberleri: Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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