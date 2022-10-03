Mersin gündem haberleri... Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen Mersin gelişmesine göre MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhuş yaptığı öne sürülen 5 kadın ile yer temin eden 1 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhuş yaptığı öne sürülen 5 kadın ile yer temin eden 1 kişi yakalanıp gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesindeki pansiyonda fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık eden pansiyon işletmecisiyle fuhuş yapan 5 kadını yakalayıp gözaltına aldı. Pansiyonda arama yapan ekipler 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 27 bin lira, 4 bin 590 euro ile 500 dolara el koydu. Fuhuş suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Pansiyon işletmecisi sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.



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