Mersin gündem haberleri: Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Mersin gündem haberleri: Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

06.10.2022 13:38
Mersin gündem haberleri: Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 91 ünite kan toplandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 91 ünite kan toplandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Komutanlık binasına kurulan stantta jandarma personellerinin katılımıyla 91 ünite kan toplandı.

Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri, düzenli olarak kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberleri: Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika

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