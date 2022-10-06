İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem haberleri: Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika

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