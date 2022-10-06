Mersin gündem haberleri: Mersin'de "PatiFest" 9 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika
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Mersin gündem haberleri: Mersin'de "PatiFest" 9 Ekim'de düzenlenecek

06.10.2022 11:46
Mersin gündem haberleri: Mersin'de "PatiFest" 9 Ekim'de düzenlenecek

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'de hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla bu yıl 3. kez organize edilen "PatiFest", 9 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mersin'de hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla bu yıl 3. kez organize edilen "PatiFest", 9 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamındaki festival, 9 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak.

Vatandaşların evcil hayvanlarıyla katılabileceği festivalde, oyun alanları kurulacak, konserler düzenlenecek.

Katılımcılara hayvanların bakımı, beslenmesi ve korunması konusunda bilgilerin verileceği festivalde, çocuklara özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem haberleri: Mersin'de 'PatiFest' 9 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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