Mersin gündem haberleri: Mersin'de "PatiFest" 9 Ekim'de düzenlenecek

Mersin'de hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla bu yıl 3. kez organize edilen "PatiFest", 9 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamındaki festival, 9 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak.
Vatandaşların evcil hayvanlarıyla katılabileceği festivalde, oyun alanları kurulacak, konserler düzenlenecek.
Katılımcılara hayvanların bakımı, beslenmesi ve korunması konusunda bilgilerin verileceği festivalde, çocuklara özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.
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