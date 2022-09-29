Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 7 GÖZALTI

29.09.2022 11:20

Gelen son dakika haberine göre MERSİN merkezli 2 ilde, PKKKCK terör örgütüne yönelik operasyonda, milisiş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 2 ilde, PKKKCK terör örgütüne yönelik operasyonda, milisiş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKKKCK terör örgütü adına milisiş birlikçi faaliyet yürütenler olduğunu belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Şırnak'ta jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüterek örgüt adına milisiş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu saptanan 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ PKK / KCK OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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