Mersin gündem haberleri... Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Mersin gündem haberleri... Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu

19.10.2022 12:48
Mersin gündem haberleri... Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan muhtarlarla buluştu

Mersin gündem haberine göre Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görevli muhtarlarla bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görevli muhtarlarla bir araya geldi.

Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, farklı ilçelerde görev yapan mahallelerin muhtarları katıldı.

Muhtarla görüşen Vali Pehlivan, onlardan mahallelerle ilgili talepleri dinledi.

Pehlivan, konuşmasında, kentte 806 mahallenin bulunduğu belirterek, "Muhtarlarımız, mülki idare amirleri olarak bizlerin en yakın mesai arkadaşlarıdır. Muhtarlarımız devletimizle milletimiz arasında adeta bir köprü vazifesi görür. Bürokrasinin de kamu hizmetlerinin de başlangıç noktasıdır. Vatandaşımız, devletimizin şefkatli yüzünü önce muhtarından görür. İyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında ilk olan muhtarlarımızdır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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