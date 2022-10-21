Olay yerine ulaşan ekip, yangına müdahale etti ancak tırın dorsesi ile samanlar yandı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem: Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı - Son Dakika

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