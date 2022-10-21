Mersin gündem: Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin gündem: Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

21.10.2022 00:36
Mersin gündem: Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'de saman yüklü tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de saman yüklü tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 35 UN 565 plakalı tırın saman yüklü dorsesinde, seyir halindeyken yangın çıktı.

Dorseden alevler yükseldiğini fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekip, yangına müdahale etti ancak tırın dorsesi ile samanlar yandı.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Saman yüklü tır alev alev yandı Saman yüklü tır alev alev yandı Seçer: 'Başarının sırrı muhtarlarla iyi ilişkiden geçer' Seçer: 'Başarının sırrı muhtarlarla iyi ilişkiden geçer'

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem: Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 08:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin gündem: Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement