Mersin gündem: Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin gündem: Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza kesildi

31.07.2022 09:44
Mersin gündem: Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza kesildi

Mersin gündem haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yasak sahada balık avladığı tespit edilen 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yasak sahada balık avladığı tespit edilen 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi açıklarında denetim yaptı.

Ekipler, denetim sırasında 6 kişinin yasak sahada avlandığını tespit etti.

Balıkçılara toplamda 16 bin 339 lira ceza verildi.

YORUMLAR
500
Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi
Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin gündem: Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur, bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
09:13 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi
09:18 Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ölüm tehdidi aldığını söyledi
09:12 Arama motoru Google'dan yeni karar! Kapatıyor
09:12 Esenyurt'u karıştıran Nijeryalı bir otomobilin ön camını patlattı
09:10 Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:06:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin gündem: Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement