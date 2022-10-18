Mersin gündem: Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti "kardeş şehir" oldu - Son Dakika
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Mersin gündem: Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti "kardeş şehir" oldu

18.10.2022 17:00
Mersin gündem: Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti "kardeş şehir" oldu

Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'in Tarsus Belediyesi ile Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Mersin'in Tarsus Belediyesi ile Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kardeş şehir protokolünün imza töreni, Valkaneş kentinde yapıldı.

Eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda iş birliğini kapsayan protokol, iki belediyenin yetkilileri tarafından imzaladı.

İmza töreninin ardından çeşitli etkinlikler gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin gündem: Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti 'kardeş şehir' oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin gündem: Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti "kardeş şehir" oldu - Son Dakika
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