Eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda iş birliğini kapsayan protokol, iki belediyenin yetkilileri tarafından imzaladı.

Kaynak: AA

Tarsus Belediyesi, Moldova, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin gündem: Tarsus ile Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş kenti 'kardeş şehir' oldu - Son Dakika

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