Mersin güvenlik kamerasına yakalanan yankesici tutuklandı

Güvenlik kamerasına yakalanan yankesici tutuklandı

Mersin'de, durakta bekleyen bir kadının cebindeki telefonu yankesicilik yöntemi ile çalarken güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Mart günü merkez Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerindeki bir durakta minibüs bekleyen Ö.P.?nin dalgınlığını fırsat bilen zanlı, çevrede bulunan vatandaşlara aldırmadan kadının sağ cebinde bulunan telefonu aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda önce uzaklaşan zanlı, daha sonra geri dönerek kendisini fark eden Ö.P ile bir konuşma yaptıktan sonra kayıplara karıştı.

Bir müddet sonra telefonunun olmadığını farkeden Ö.P., hemen polis merkezine giderek yankesicilik mağduru olabileceğini dile getirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp zanlının 30 yaşındaki E.A. olduğunu saptayan polis, şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, sorgusunda suçlamayı kabul etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., iddiaları soran gazetecilere ise 'Hepsi yalan' diyerek kendini savundu.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye gönderildi.