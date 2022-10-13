Mersin haber: Akdeniz Üniversitesi'nde "Atölyeler Panayırı" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde öğrencilere mesleki deneyim kazandırmak amacıyla faaliyet yürüten uygulama atölyeleri tanıtıldı.

İletişim fakültesi fuaye alanında düzenlenen panayırda, "rengini seç" sloganıyla öğrencilerin teorik eğitimlerini uygulamaya dökebilecekleri 7 farklı uygulama atölyesi stant açtı.

Panayırda, sorumlu öğretim üyeleri Akdeniz İletişim Film Atölyesi, AKİL Haber Ajansı, AKÜN TV, Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Radyo ve Reklam atölyeleri çalışmalarına ilişkin öğrencilere bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Figen Ebren, yaptığı açıklamada, her atölyenin oldukça aktif çalıştığını ve çeşitli projeler yürütüldüğünü anlattı.

Ebren, iletişim fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerini uygulamaya dökmeleri gerektiğini belirterek, "Öğrencilerin dosyaları kabardıkça sektörde kendilerine daha iyi bir yer edineceklerini düşünüyoruz. Sektör artık donanımlı ve bilgi sahibi elemanlar istiyor. Atölyelerimizde haber yazımından, televizyon programına birçok çalışma yapılıyor. Teorik eğitimler uygulamaya dökülüyor." diye konuştu.

Atölyeler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bahar Urhan ise uygulamalı çalışmalara olan ilgiyi arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Urhan, öğrencileri teşvik etmek için panayır düzenlediklerini aktararak, "Derslerimizi teorik bilgilerle gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin bu uygulama atölyeleriyle staj yapmış gibi deneyim kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Alanında en başarılı hocalarımız onlara destek oluyorlar." dedi.