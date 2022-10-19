Mersin gündem haberi | Akdeniz Üniversitesinde "Ters Yüz Öğrenme Modeli" hayata geçirildi

Stüdyodan detay görüntüler

Çekim öncesi hazırlıklardan detaylar

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar'ın açıklamaları Akdeniz Üniversitesinde "Ters Yüz Öğrenme Modeli" hayata geçirildi

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar:

"Öğrenci evde izlediği dersi 2 gün sonra sınıfta hocayla bir araya gelerek tartışıyor ve pekiştiriyor. Sistemin mezunlarımız için de yararlı olacağına inanıyorum"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde, görevli akademisyenlerden daha fazla verim sağlamak ve öğrencilerin bireysel öğrenme sürecini kolaylaştırmak için "Ters Yüz Öğrenme Modeli" uygulanmaya başlandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, AA muhabirine, yeni modelin öğrencilerin derse videoları izleyerek hazır halde gelmesini ve sonrasında tartışma oturumuyla konuların ayrıntılarıyla öğrenilmesine imkan tanıdığını söyledi.

Öğrencilerin fakülteye gelmeden videoyu izleyebildiğini ve indirerek istediği kadar tekrar yapabildiğini belirten Gürpınar, "Öğrenci evde izlediği dersi 2 gün sonra sınıfta hocayla bir araya gelerek tartışıyor ve pekiştiriyor. Sistemin mezunlarımız için de yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü ileride meslek hayatında da kullanacağı bilgileri öğretiyoruz. Hastayı gördüğü zaman öğrenim yıllarındaki eğitimleri hatırlaması gerekiyor, işte bu noktada daimi kaynak oluyor öğrenci için. Aslında eğitimi 6 yıldan ömürlüğe çıkartıyoruz." diye konuştu.

Gürpınar, salgın döneminde yapılan çevrim içi derslerin "Ters Yüz" eğitim sisteminin gelişmesini hızlandırdığına dikkati çekti.

İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkılarıyla çekimlerin tamamlandığını dile getiren Gürpınar, şöyle devam etti:

"Bu işin başarıya ulaşmasında video çekimlerinin kalitesi çok önemli. Bu konuda İletişim Fakültesi tam destek verdi. Orada eğitim gören öğrencilerimiz stüdyoda kısmi zamanlı olarak görevlendirildi. Öğrencilere belli bir ücret ödeyerek hem ekonomik katkı sunmuş olduk hem de onlar için bir saha uygulaması gerçekleştirdik. Herkesin memnun olduğu, güçlendirilen ve kendi iç olanaklarımızla yapmış olduğumuz bir sistem haline geldi."

Gürpınar, 149 öğretim üyesinin 255 ders saatiyle yer aldığı "Ters Yüz Öğrenme Modeli"ni dijital video kütüphanesi haline getireceklerini ve diğer tıp fakültesi öğrencileriyle de paylaşmayı planladıklarını bildirdi.