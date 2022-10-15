Mersin haber... Anamur'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Mersin haber... Anamur'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

15.10.2022 14:19
Mersin haber... Anamur'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin 3. sayfa haberi... Mersin'in Anamur ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alparslan Türkeş ile Hoca Ahmet Yesevi bulvarlarının kesiştiği kavşakta, Mehmet Yılmaz (74) iradesindeki 33 LD 993 plakalı otomobil ile S.A'nın (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan her iki araç sürücüsü ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı S.A'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin haber... Anamur'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haber... Anamur'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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