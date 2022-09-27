Mersin haber... Bakan Muş: Mersin'de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi (2) - Son Dakika
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Mersin haber... Bakan Muş: Mersin'de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi (2)

27.09.2022 10:50

Gelen Mersin haberine göre PİYASA DEĞERİ 37 MİLYON LİRATicaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda öncelikle alkol ithalatı yapan firmalar yakın takibe alındı.

PİYASA DEĞERİ 37 MİLYON LİRA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda öncelikle alkol ithalatı yapan firmalar yakın takibe alındı. Riskli olarak değerlendirilen bir firmanın gümrük idaresine beyan ettiği şişelerden alınan numune ve örnekler incelemeye tabi tutuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince kontrol edilen içki şişelerinin, barkod okuyucu cihazı ile yapılan kontrollerinde sahte, geçmiş tarihli ve farklı alkollü ürün grubuna ait olduğu ortaya çıktı.Savcılık talimatıyla devam eden operasyonda toplamda 5 TIR'da 115 ton ağırlığında toplam 86 bin 245 sahte veya geçersiz bandrollü içki şişesine el konuldu. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, NARKOKİM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haber... Bakan Muş: Mersin'de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haber... Bakan Muş: Mersin'de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi (2) - Son Dakika
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