Mersin haber | Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin haber | Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı

10.10.2022 15:11
Mersin haber | Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı

Mersin haberlerine göre Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Mersinli milli sporcu Serdar Aysan'ı makamında ağırladı.

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Mersinli milli sporcu Serdar Aysan'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vücut geliştirmede 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Serdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile başkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, katılacağı organizasyonlar hakkında bilgi veren Serdar, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunca 5-11 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentindeki yapılacak Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda mücadele edeceğini anlattı.

Başkan Çetinkaya, milli sporcuya başarılar dileyerek, şampiyona için maddi ve manevi destek sunacaklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mustafa Çetinkaya, Çetinkaya, Bozyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin haber | Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
15:53 İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi
15:45 İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız
15:34 İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti
15:31 Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı
15:23 Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih: Çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu
15:00 Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi
14:58 Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 16:07:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin haber | Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement