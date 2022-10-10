Başkan Çetinkaya, milli sporcuya başarılar dileyerek, şampiyona için maddi ve manevi destek sunacaklarını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vücut geliştirmede 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Serdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile başkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin haber | Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, milli sporcuyu ağırladı - Son Dakika

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